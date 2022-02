DOVE VOLANO LE AQUILE: fuori ora il nuovo disco di Luchè

Finalmente il grande ritorno di LUCHÈ è arrivato: è disponibile da oggi, 25 febbraio, in preorder il nuovo disco DOVE VOLANO LE AQUILE, già disponibile in presave e pre-add, in uscita il prossimo 1 aprile per Sony Music Italy / Columbia Records.

Il nuovo album DOVE VOLANO LE AQUILE

Il nuovo album di Luchè sarà disponibile in tre formati:

CD, CD con diario motivazionale

Vinile (bianco, rosso e arancione)

Musicassetta

Sarà disponibile solamente in esclusiva su Amazon il vinile rosso autografato di “Dove Volano le Aquile” in Edizione limitata.

Per il sito di Sony Music, sarà possibile acquistare il CD insieme al diario motivazionale.

Di che cosa parlano il libro e la musica?

Il libro e la musica parlano della forza e della motivazione, necessarie ed indispensabili per il raggiungimento concreto dei propri obiettivi. Sarà inoltre disponibile, solo ed esclusivamente nello store di Sony Music, l’edizione limitata del Vinile di colore bianco con dei pastelli da colore personalizzati.

Cosa rappresenta la cover di DOVE VOLANO LE AQUILE?

La cover, svelata sui social dell’artista, rappresenta un’aquila in volo su Marte, anteprima di un progetto già leggendario, pronto a lasciare il segno e a inaugurare un nuovo capitolo del rap italiano.

Chi è LUCHÈ?

LUCHÈ, nome d’arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981. Si afferma presto su tutta la scena nazionale, collabora con i maggiori rapper in circolazione e consacra il suo successo nel 2018 con l’album Potere, certificato doppio disco di platino. Il suo palmares include 18 dischi di platino e 9 dischi d’oro, per oltre 627 milioni di streaming.