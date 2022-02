Oroscopo di Paolo Fox Sabato 26 Febbraio 2022: Vergine favorito

Ariete Settimana un po’ stressante per il segno zodiacale dell’Ariete, c’è qualcuno che vi pesta i piedi? C’è qualcuno che in famiglia o se lavorate nel fine settimana rende più difficile la vostra voglia di emergere e soprattutto la voglia di appagamento di amore? Il vostro animo è appesantito dalle problematiche degli ultimi mesi e allora cercate di andare oltre, tra oggi e domani consigliamo un po’ di attenzione in tutto, proprio voi potreste rimettere in discussione un rapporto.

Toro Il segno del Toro guadagna molto in questo fine settimana, anzi potrete dire che ci sono delle ispirazioni da seguire…avere Venere e Marte la Luna favorevoli assieme a Urano e Giove rappresenta qualcosa di più, molti pensano alla casa, i più giovani anche ad un trasferimento o a studiare una lingua, lavorare altrove: coloro che hanno un’attività consolidata però in questo momento pensano che sia molto importante la casa, la famiglia e l’amore: i sentimenti contano qualcosa in più.

Gemelli Raccomandiamo ai Gemelli che oggi non hanno più la Luna in opposizione di sfruttare questo fine settimana, perché con Mercurio favorevole si può ottenere qualcosa in più. Qualche piccola disputa o trattativa per questioni legali se lavorate all’esterno di un’azienda può nascere, questo è un momento in cui alcuni nati Gemelli dovranno rivedere rapporti. Qualcosa sta cambiando nella vostra vita professionale, c’è chi a breve avrà nuovi riferimenti o datori di lavoro. Sta cambiando l’organigramma o la struttura dell’azienda dove lavorate? Oppure siete proprio voi che dovete attuare nuove strategie o percorrere nuove strade? Inutile pensare alle problematiche del periodo se non c’è l’amore, in questo fine settimana potete recuperarlo.

Cancro Chiediamo un attimo di pazienza e ancora un po’ di tolleranza, questo fine settimana somiglia molto a quello della settimana scorsa, quindi se già nelle giornate del 19 o 20 avete vissuto qualche problematica famigliare, personale, il consiglio è di farvi scivolare le cose addosso. In questo momento sembra che voi non siate del tutto sereni o che magari abbiate bisogno di sentire un po’ di quiete, anche a livello sociale alcuni nati Cancro si sono dovuti ritirare o stanno vivendo una fase di attesa.

Leone Per il Leone in questi giorni c’è da capire cosa sta accadendo a livello lavoro o studio. Crediamo addirittura che per molti sia più indispensabile pensare al lavoro alla crescita personale che al resto, coloro che hanno tra 20 e 40 anni hanno già ricevuto una risposta. Altri la avranno nei prossimi mesi, comunque tutto costa responsabilità, i sentimenti se c’è qualcosa che non va dovranno essere gestiti con attenzione, non è detto che Marzo sia il mese delle separazioni ma magari è semplicemente il mese in cui si hanno talmente tanti grilli per la testa che sarà molto difficile stare accanto alla persona che amate e ci vorrà più attenzione.

Vergine Luna favorevole, Venere e Marte importanti, abbiamo più volte spiegato che questo segno zodiacale dovete fare i conti con questioni di accordi e contratti, in questi giorni potreste affrontare delle persone che non si aspettano che voi diciate delle cose che invece dovete dire! Vuotate il sacco, sapete di essere protetti e non dimenticate però che anche voi come tutti avete bisogno dell’amore, queste due giornate nascono con Luna e Venere favorevoli, c’è un incontro importante o si è chiusa una storia? Ricordate che anche in caso di problemi la vita ha il potere di sorprenderci sempre.

Bilancia Marzo sarà il mese migliore, ogni tanto nei fine settimana o perché frequentate persone che hanno il potere di farvi saltare i nervi o ancora perché ripensate al passato rischiate di entrare in conflitto con qualcuno, magari anche in conflitto con voi stessi! Quindi queste due giornate sono un po’ particolari e potrebbero creare piccoli problemi famigliari o personali, chi lavora tra sabato e domenica dovrà stare attento. Ogni tanto capita di sentirvi un pochino persi o sbandati. Come se steste iniziando una nuova fase della vostra vita, chi non ha problemi di questo genere è certamente in attesa di novità. Anche rimanere senza sorprese o prospettive, può diventare un problema soprattutto per un segno di aria che ha bisogno di cose nuove per stare bene.

Scorpione Lo Scorpione tra sabato e domenica può contare su un buon recupero, quindi come è successo agli inizi di questa settimana siete un po’ agitati, possiamo dire c’è un bel recupero e le relazioni sono importanti, non è escluso che abbiate una relazione virtuale con una persona che non è nella vostra città o magari dopo una separazione volete vivere amori part-time. Lo Scorpione che ha vissuto un rapporto d’amore importante, difficilmente lo sostituisce o cambia atteggiamento nei confronti dei sentimenti, forse a volta vivete troppo di ricordi. Questo fine settimana annuncia anche un recupero nelle relazioni tra genitori e figli, tra lunedì e martedì emozioni si possono recuperare.

Sagittario Il Sagittario ha voglia di nuove esperienze e questa è una tendenza, vorremmo rincuorare i nati sotto questo segno zodiacale che magari da tempo pensano di fare una vita troppo monotona perché Marzo gradualmente avrà il potere di portare qualcosa di più: e poi tutta la seconda parte dell’anno sarà importante, se ricordate i grafici 2022 avrete certamente in mente quel buon momento che ci sarà durante l’estate. Come se improvvisamente una passione di lavoro o di amore prenderà il via, ora c’è solo un po’ di ritardo sui tempi per i nati Sagittario che stanno aspettando soldi per iniziare un nuovo progetto.

Capricorno Abbiamo spiegato negli ultimi giorni al Capricorno che il lavoro conta ovvio e possiamo capire che ci siano delle tensioni, ma conta anche l’amore, la solidarietà di una persona importante nella vita di un Capricorno! Ecco perché va lasciato libero il cuore. Spesso i nati Capricorno tengono nel proprio cuore poche persone che addirittura si potrebbero contare sulla punta delle dita, in questo fine settimana non escludiamo un ritorno di emozioni importante, novità per chi ha già una bella storia, voglia di fare incontri. Solo la diffidenza per i cuori solitari da tempo è sempre troppo alta.

Acquario Avete bisogno di spazi liberi in cui far volare la fantasia. Presto festeggeremo l’ingresso di Venere nel segno e sarà un elemento utile. Marzo e Aprile sono mesi che possono rincuorare i nati Acquario e possono anche portare qualche vantaggio in più, Mercurio, Saturno transitando nel vostro segno comportano responsabilità e anche la voglia di lasciare spazio all’amore, se c’è una persona che vi interessa o se avete già una bella storia Marzo e Aprile vi faranno fare un passo importante, rispetto agli inizi della settimana come per altri segni anche per voi ci sono emozioni in più.