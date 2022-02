L’Inter deve tornare a correre. Febbraio da dimenticare

Non è stato un inizio brillante. Nelle prime sei partite del girone di ritorno in questo campionato, l’Inter ha collezionato appena due vittorie (vs Lazio e Venezia), poi due pareggi (vs Atalanta e Napoli) e due sconfitte (vs Milan e Sassuolo). Con la partita ancora da recuperare, quella con il Bologna, nel mese di Febbraio i nerazzurri hanno racimolato appena 1 singolo punto. Certo, alcune partite sono state parecchio impegnative, considerando di mezzo pure la Champions e la Coppa Italia. Ma il trend percepito da Appiano Gentile inizia a preoccupare.

Inzaghi però è convinto di riuscire a sistemare le cose. La brutta partita con il Sassuolo potrebbe essere stata solo il risultato della stanchezza e dello stress mentale accumulato nelle ultime settimane. Starà quindi all’Inter dimostrare di poter andare oltre la fatica e riprendere la marcia verso lo scudetto, provando a mettere in difficoltà il Milan, attualmente capolista.

La partita contro il Genoa

Il mister ha richiamato i suoi giocatori all’attenzione sulla partita. La sfida contro il Genoa può essere l’occasione perfetta per ristabilire il morale dell’Inter in vista anche degli impegni futuri. Lo dimostra il fatto che Inzaghi probabilmente sceglierà di schierare i suoi titolarissimi, proprio per mostrare la sua fiducia in loro. Osservato particolare sarà sicuramente Lautaro Martinez, ormai a secco da più di due mesi in campionato, dalla trasferta di Salerno. Dopo le critiche avute via social, il Toro adesso è chiamato a rispondere sul campo ai suoi detrattori.

Il Genoa invece vive una situazione ambigua. Da quando si insediato Blessin sulla panchina del Grifone i rossoblù non hanno mai perso, ma nemmeno mai vinto. Il tedesco ha per ora collezionato 4 pareggi, 3 solo a Febbraio, ed anche se in questo modo sta comunque portando punti a casa, gli scontri diretti contro Salernitana, Venezia e Udinese andavano gestiti meglio. Certo, le aspettative di ottenere la prima vittoria proprio contro la seconda in classifica non sono altissime, ma chissà se Destro e compagni riusciranno a strappare un risultato prezioso contro un Inter ancora sulle ginocchia.

Probabili formazioni

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj, Rovella; Amiri; Ekuban, Destro. Allenatore: Blessin.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.