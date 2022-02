Salernitana, che grinta! Debutto con due goal al Milan per Nicola

Alla vigilia della 26esima giornata di Serie A nessuno avrebbe pensato che una Salernitana ultima in classifica, con un organico rifondato nel mercato di gennaio e un nuovo allenatore in panchina da soli quattro giorni, potesse impedire al Milan di vincere. E invece l’epilogo della sfida giocatasi in uno Stadio Arechi inferocito è stato ben diverso. Non solo, infatti, la Salernitana ha impedito al Milan di vincere, conquistando quindi un ottimo punto frutto del 2-2- finale, ma ha anche ostacolato i rossoneri nel gioco. Insomma i due goal della Salernitana non sono casuali in una partita dominata dagli avversari. Anzi, il dominio rossonero è proprio quello che tutti si aspettavano ed è mancato.

La gara è iniziata in discesa per il Milan, che ha trovato subito il goal con Messias grazie anche ad una disattenzione difensiva della Salernitana. La vera discesa, però, è quella che più volte Mazzocchi ha eseguito sulla fascia destra e per ben 2 volte ha portato al goal dei granata. La rete del pareggio dei padroni di casa, infatti, è arrivata proprio da un cross di Mazzocchi che dopo una sgroppata ha servito in area Djuric, che a sua volta ha fatto sponda per Bonazzoli. L’attaccante ex Sampdoria ha eseguito quindi una splendida rovesciata che è finita in rete.

Dopo la parità è arrivato anche il vantaggio per la Salernitana frutto di un’azione ben costruita e ancora una volta grazie ad un cross di Mazzocchi che pesca in area Djuric. L’attaccante bosniaco è stato bravo ad insaccare in rete con un colpo di testa in tuffo che ha fatto letteralmente esplodere la Curva Sud Siberiano. Pochi giri di lancette e il Milan ha trovato il pareggio con un tiro di Rebic che ha spiazzato Sepe.

Una nuova strada

Si può così condensare una partita inaspettata. Era difficile, infatti, prevedere innanzitutto che la Salernitana potesse ottenere un risultato così positivo. Inoltre non ci si aspettava certo che il Milan venisse messo in difficoltà e ostacolato tanto quanto successo. La difesa granata ha incassato bene la pressione offensiva dei rossoneri, coadiuvata da un centrocampo pronto ad interdire la costruzione degli avversari. Non in termini assoluti, è chiaro, ma per essere ultimi in classifica i padroni di casa hanno fatto una prestazione sontuosa.

E’ evidente, dunque, il cambio di passo di una squadra che sa bene di dover giocare contro il tempo. E meglio ancora lo sa il nuovo condottiero di questo gruppo, Davide Nicola, che dopo la sfida ha twittato una frase emblematica: “Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio. Ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale.” Nicola ha iniziato decisamente bene, rendendo l’atteggiamento della squadra più aggressivo. Un intervento, quello del nuovo allenatore della Salernitana, che riguarda lo spirito prima ancora che la tattica.