Elisabetta II: la sovrana è risultata positiva al Covid

Attimi di panico e terrore si stanno respirando in tutto il Regno Unito con una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. Infatti, solo da pochi minuti, Buckingham Palace ha diffuso la notizia che anche la sovrana Elisabetta II, il simbolo per eccellenza della famiglia reale , all’ età di 95 anni ha contratto il Covid per la prima volta dall’inizio della pandemia.

Nonostante ciò, le fonti che hanno diffuso la notizia, hanno subito rassicurato la popolazione che i sintomi manifestati dalla sovrana sono molti leggeri; e che sembra trattarsi di un leggero raffreddore. Senza considerare, inoltre, che Elisabetta II e vaccinata con tre dosi. Motivo per cui, come ha comunicato Buckingham Palace, la sovrana continuerà a svolgere i suoi normali incarichi, anche se ora si trova in isolamento nel Castello dei Windsor.

Solo qualche giorno fa, era arrivata la spiacevole notizia che anche il principe Carlo si era ammalato di Covid, insieme alla moglie Camilla. Sebbene attualmente la coppia si trovi in isolamento; era comunque noto che nei giorni scorsi sia il Principe del Galles che la Duchessa di Cornovaglia avessero avuto modo di vedere la Regina Madre. E’ quindi altamente probabile che la Regina sia stata contagiata dopo la visita del figlio e della nuora, e che solo ora abbia sviluppato i sintomi.