Eurovision Song Contest: Achille Lauro rappresenterà San Marino

Una serata, quella di ieri sera, che ha dell’incredibile. E’ anche vero che dopo la fine del Festival di Sanremo, avevamo bisogno di un nuovo evento in grado di ravvivare il panorama televisivo; motivo per cui la scelta è ricaduta sul Festival di San Marino, o per meglio dire, “Una voce per San Marino“. Ovviamente, non è proprio la stessa cosa: alzi la mano chi sapeva l’esistenza di un canale 831 per San Marino Rtv.

Per quanto sarebbe profondamente ingiusto confrontare Un voce per San Marino con il più importante festival musicale della televisione italiana; è anche vero che proprio quest’anno vi è stato un filo invisibile che ha legato i due show: la partecipazione di Achille Lauro per andare a rappresentare San Marino all’Eurovision.

Il nome di Achille Lauro ha fatto discutere dopo essersi classificatosi alla 14 posizione a Sanremo con il brano “Domenica“, per poi decidere di partecipare anche a Una voce per San Marino, in modo da avere una possibilità di poter partecipare anche lui all’ Eurovision.

Le sue speranze sembrano essere state esaudite, dato che questa volta Achille Lauro si è classificato primo con il brano “Stripper“. A Maggio quindi, il cantante 31enne dovrà andare a scontrarsi invece con i rappresentanti dell’ Italia: Mahmood e Blanco.

Sui social la notizia è stato accolta in modo ambivalente: c’è chi ha storto subito il naso a questo cambio di rotta di Achille Lauro, vista proprio la sua recente partecipazione a Sanremo; mentre altri sono subito subito rimasti felici per questa ed entusiasmante opportunità per l’artista.

Da un punto di vista di voti, basti guardare al regolamento dell’Eurovision per sapere che i fan di Achille Lauro non andranno a sottrarre voti al duo rappresentante deIl’Italia. Infatti, è nota la regola che impedisce di votare per il proprio Paese, proprio per evitare evidenti disuguaglianze.

Nel frattempo, ora che sono state annunciate quasi tutte le canzoni in gara, cresce sempre di più l’entusiasmo per l’ Eurovision che proprio quest’anno si terrà nel suolo italico.