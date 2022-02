Camilla di Cornovaglia: la Regina chiarisce la questione del titolo

Nella giornata di ieri, in Inghilterra sono iniziati i festeggiamenti per il giubileo di platino dove Elisabetta II di Inghilterra ha festeggiato 70 anni di regno, un record per qualunque monarca del Regno Unito. Un’occasione per “celebrare” un traguardo epocale. Un evento per ricordare la sopravvivenza della monarchia inglese, la più famosa e discussa al mondo, che ha assistito a tutte le molteplici trasformazioni sociali, culturali, economiche e politiche.

Nel corso di questi festeggiamenti, Elisabetta II si è espressa anche su una questione che è sempre rimasta in sospeso: l’effettivo titolo riservato a Camilla di Cornovaglia, una volta che il marito Carlo salirà al trono.

Per decenni, la figura di Camilla di Cornovaglia è sempre stata molto controversa. Infatti, l’amore che legava e tutt’ora lega Camilla al Principe Carlo, provocò il divorzio tra quest’ultimo e l’amatissima Lady Diana.

Per anni, Camilla di Cornovaglia fu considerata come “la cattiva della storia”, il capro espiatorio su cui riversare tutte le colpe e la relativa crisi monarchica provocata dalla morte improvvisa di Lady Diana che, per la prima volta, mise in cattiva luce la figura di Elisabetta II, da sempre molto amata dai sudditi.

Ma, come dice il celebre proverbio, è anche vero che il tempo guarisce ogni tipo di ferita e con molta pazienza e dedizione, anche Camilla è riuscita a farsi ben volere dal popolo britannico e dalla regina.

Il sincero amore che la lega a Carlo, l’infinita pazienza nel sopportare ogni tipo di calunnie e cattiverie che venivano dette sul suo conto, il non aver mai detto una parola scortese o di troppo, ma supportando tutto con molta umiltà; l’aver imparato giorno dopo l’etichetta e il regolamento reale per diventare la perfetta lady nonché le numerose opere di carità e beneficenza di cui si è sempre fatta carico con entusiasmo.

Tutto questo non ha fatto che aumentare la benevolenza da parte di Elisabetta II al punto tale che, in occasione del giubileo; la regina ha confermato che quando Carlo salirà al trono, Camilla di Cornovaglia potrà prendere il titolo di regina consorte, lo stesso che deteneva il defunto marito di Elisabetta, Filippo Duca di Edimburgo.