7 Febbraio: oggi è la giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo

7 FEBBRAIO: LA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO SCELTA PER SENSIBILIZZARE LE PERSONE- Il 7 Febbraio è la giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. L’iniziativa è stata introdotta nel 2017 dal Ministero dell’Istruzione proprio il giorno stesso del Safety Internet Day. E nell’anno della sua nascita si chiamava Prima giornata nazionale contro il bullismo a scuola. E già dal nome, si può intuire l’obiettivo di tale iniziativa: sensibilizzare gli studenti sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

All’epoca, nel 2017, Valeria Fedeli, ex Ministra dell’Istruzione, dichiarava: “Dobbiamo far capire con chiarezza alle ragazze e ai ragazzi la netta differenza che passa fra scherzo, insulto, violenza verbale e umiliazione dei compagni. Dobbiamo ribadire che il rispetto dell’altra e dell’altro, chiunque esso sia, è imprescindibile, che la scuola accoglie, non emargina, né lascia soli. Il nostro impegno non si esaurisce oggi, ma sarà sempre più strutturato”.

Il bullismo e il Cyberbullismo sono ancora oggi fenomeni diffusi in tutto il mondo. Svisceriamo alcuni dati: il 40% dei bambini tra gli 8 e 12 anni ha dichiarato di essere stato vittima di almeno un episodio di bullismo e cyberbullismo. In Italia, più del 50% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ha subito episodi di bullismo, e il 22,2% di cyberbullismo. E oltre la metà delle vittime sono ragazze.

In Italia, come riportano anche i colleghi di techprincess, sono diverse le iniziative per contrastare bullismo e cyberbullismo. Una è stata avanzata la scorsa primavera da Laura Boldrini, tramite una proposta di legge che ha proprio l’obiettivo di combattere il cyberbullismo. Negli ultimi tempi è anche nata un’iniziativa, che si propone di raccogliere fondi per la lotta al cyberbullismo: sono già stati stanziati 2 milioni di euro.

