Cesare Cremonini: il nuovo album “La ragazza del futuro”

Esce oggi, venerdì 25 febbraio, “La ragazza del futuro”, il nuovo album di Cesare Cremonini. Disponibile già da ora nei negozi fisici e su tutte le piattaforme streaming; si tratta del 7°album in studio del cantautore bolognese, anticipato dal singolo omonimo del disco e Colibrì.

Come lo stesso Cesare Cremonini ha confessato in una recente intervista rilasciata al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“: La ragazza del futuro è un disco che nasce in un momento molto particolare e proviene da una sorgente creativa, artistica, umana, personale che ha attraversato tante delicatezze e probabilmente molte di esse possiamo anche condividerle, sono cose che abbiamo passato tutti”.

Parlando invece del suo percorso come cantante e musicista; percorso che lo ha portato alla creazione di questo disco, Cesare Cremonini ha raccontato che ciò che ha fatto scaturire il tutto è stata la sua volontà di interrogarsi del compito dell’artista in questo particolare periodo storico. Come infatti egli stesso ha confessato:

“È per questo che alla fine ho scelto di fare un album con tante collaborazioni artistiche ma senza featuring. Ha una sola voce, la mia, e questo rappresenta un modo nuovo di lavorare per me e non poteva essere che così. Volevo dargli un significato profondo e volevo che fosse chiaro fin da subito che si tratta di un album, non di una playlist. Non sono tanti singoli in sequenza. Il collante che ho scelto per legare le canzoni è stato l’uso delle bellissime strumentali eseguite da Davide Rossi, un musicista eccezionale che porterò con me anche in tour”.

Ora che è finalmente avvenuto il rilascio del suo ultimo disco, Cesare Cremonini si prepara al suo nuovo tour, che lo vedrà impegnato con concerti in tutta Italia , con le date di Milano e Bari già sold out.

9 giugno 2022: Lignano, Stadio Teghil

13 giugno 2022: Milano, Stadio San Siro

15 giugno 2022: Torino; Stadio Olimpico

18 giugno 2022 : Padova; Stadio Euganeo

22 giugno 2022: Firenze, Stadio Artemio Franchi

25 giugno 2022 : Bari, Stadio Arena Della Vittoria

28 giugno 2022 : Roma; Stadio Olimpico

2 luglio 2022: Imola; Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Di seguito, invece, ecco la tracklist ufficiale dell’album di Cesare Cremonini “La ragazza del futuro”

TRACKLIST

Intro

La ragazza del futuro

Colibrì

MoonWalk

Interlude

La fine del mondo

Chimica

La camicia

Interlude

Stand Up Comedy

Jeky

Psyco

Delfini

Chiamala felicità