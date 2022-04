Amici 2021: i guanti di sfida della quinta puntata del serale

Cosa sarà successo durante il daytime di Amici 2021 di oggi? Scopriamolo insieme.

Amici 2021: continuano i guanti di sfida

Il guanto di sfida tra LDA e Albe, voluto da Rudy Zerbi, prevede l’interpretazione di una delle canzoni più famose di Francesco De Gregori: La donna cannone. LDA, a tal proposito, afferma:

Si tratta di un pezzo che fa bene a tutti e due, è un pezzo che possiamo fare tutti e due”.

Zerbi, in merito, dichiara:

“…Secondo me è importante che un giovane cantautore sappia affrontare anche questo stile interpretativo e sia in grado di approcciarsi anche a testi e tematiche impegnate. LDA nel corso di questi mesi ha dimostrato di saper essere leggero e profondo, divertente e impegnato. Ha saputo variare intenzione e messaggi. Albe, al contrario, sul palco ha sempre mostrato un solo volto: il ragazzetto scanzonato che prende tutto con leggerezza eccessiva. Un approccio che, alla lunga, diventa stucchevole e superficiale. Ecco perché ho deciso di lanciare un guanto di sfida sulla canzone tra LDA e Albe. I due cantanti dovranno preparare un brano pieno di significato, basato su un testo importante e che richiede una spiccata capacità interpretativa…”.

Amici 2021: in settimana Sissi ha ricevuto un guanto si sfida da parte di Rudi Zerbi

Rudi Zerbi, in merito alla questione, afferma:

“A Sissi riconosco un talento naturale, una vocalità molto buona. Canta benissimo e l’ho sempre detto. Il punto debole di Sissi, a mio avviso, è l’interpretazione. Secondo me in quello è carente”.

Amici 2021: Sissi si sfoga a lezione

“Io canto così, che devo fare? […]Penso di essere anche una persona abbastanza sensibile che non fa le cose così, tanto per farle, anzi “-afferma la giovane.

Sissi si confida con Dario

Dario, il fidanzato di Sissi, la rassicura dolcemente:

“Amore, a me arrivi, a me personalmente arrivi”.

Infine, i ragazzi vengono convocati in studio per un incontro speciale. Roberto D’Agostino, infatti, presenta il libro “Tracce sul marciapiede” e parla ai ragazzi a cuore aperto, mettendo in luce tutti gli aspetti più controversi e delicati della sua scrittura.