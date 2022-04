Luca Bastianello ad Oggi è un altro giorno. Scopriamo i dettagli

Nella puntata del 14 aprile 2022 di Oggi è un altro giorno, c’è stato Luca Bastianello, conosciuto da tutti nelle vesti di Dante Romagnoli, nella nota soap opera “Il paradiso delle signore”. Scopriamo, insieme, cosa ha detto.

Luca Bastianello e la moglie

Luca Bastianello giunge in studio con la moglie Kim, della quale si è innamorato guardando una foto. La donna è nata in Vietnam e si racconta al pubblico di Rai Uno. La splendida coppia ha una bambina di cinque anni. I due innamorati si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune e la moglie parla del suo Luca come di un uomo dolce e romantico. L’attore, inoltre, rivela di essersi fratturato quattro dita del piede prima di vederla. Poi, commosso, dichiara:

“È stato un amore a prima foto e a prima vista”.

Poi racconta un particolare sul loro matrimonio, parlando della velatio. Questo tradizionale rito prevede l’imposizione del velo sugli sposi. Si tratta di un gesto estremamente intimo e dolce che sugella, in maniera definitiva ed eterna, l’unione di due anime innamorate.

Luca Bastianello: il bello e il tenebroso de “Il Paradiso delle Signore”

Luca, nella famosa fiction interpreta Dante Romagnoli, un uomo molto bello ma estremamente complesso e tormentato. L’attore afferma che l’amore cambierà completamente la vita del suo personaggio.

Kim: “Dopo tre giorni ero completamente innamorata di lui

La moglie di Luca afferma di essere stata corteggiata moltissimo dall’attore. Luca, infatti, l’ha trattata, fin dal primo momento, come una principessa, regalandole ogni giorno dei fiori diversi e meravigliosi. Inoltre, anche il rapporto con i genitori di Kim è meraviglioso.