Pnrr e le novità del decreto: tutte le misure approvate dal Governo

Il Governo ha approvato un pacchetto di misure che andranno a coprire i provvedimenti all’interno del Pnrr finanziato dall’Unione Europea. Il Governo Draghi non sta perdendo tempo per rincorrere i finanziamenti stanziati dall’Europa nel Recovery Found, cifre che ammontano a 191,5 miliardi di euro per l’Italia, di cui 70 in sovvenzioni a fondo perduto e 121 in prestiti.

Le misure approvate vanno dalla fatturazione elettronica, ai concorsi alla spinta alla parità di genere nelle aziende. Ma vediamo nel dettaglio dove andranno a finire le risorse del Pnrr.

Concorsi. Dopo il maxiconcorso del Sud, sono rimasti scoperti circa 1.300 posti che verranno coperti assumendo personale avente gli stessi requisiti di quelli richiesti per la partecipazione alle prove concorsuali. I fondi verranno trasferiti direttamente alle amministrazioni locali che provvederanno con le assunzioni e potranno persino riassumere personale già in pensione.

Ulteriore novità in materia di concorsi riguarda un ulteriore ed obbligatorio requisito dei dipendenti delle PA, che dovranno conoscere almeno una lingua straniera, oltre ad avere competenze informatiche, mezzi di informazione e social media. Inoltre una newco consentirà di monitorare e puntare alla digitalizzazione dell’Inps, Inail, Istat e pubbliche amministrazioni centrali.

Fatturazione elettronica. Vengono aboliti gli esoneri per la fatturazione elettronica e la trasmissione delle fatture. Invece per chi non accetta le transazioni con pos, scatteranno le sanzioni con un anticipo di quasi un anno (30 giugno), rispetto al precedente termine stabilito per il 1 maggio 2023.

Giustizia. Nasce un Cts per seguire l’andamento e la durata dei processi, per introdurre dei parametri di riferimento volti ad accelerare e semplificare i procedimenti civili. Questo comitato verrà presieduto dal Presidente della Giustizia e da15 altri componenti.

Lavoro nero. Nasce un portale per poter accedere più facilmente ai dati di una banca dati, a cui potranno attingere contemporaneamente Inps, Inail ed Ispettorato del lavoro.

Eco e sisma bonus. Per valutare con più semplicità il risparmio energetico conseguito anche per Sisma ed Ecobonus bisognerà trasmettere comunicazione telematica all’Enea per informazioni sugli interventi effettuati.