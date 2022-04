Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 15 Aprile 2022: Acquario pratico

Ariete Luna in opposizione e Marte in Pesci: attenzione a questo periodo di grande stanchezza. Nei prossimi giorni vi sentirete meglio, non disperate. Per il momento evitate di stancarvi troppo e di trovarvi in situazioni stressanti. In amore consigliamo cautela.

Toro Domani Marte entra in Pesci e questo vi garantisce un nuovo alleato molto forte. Cercate di sfruttare questa energia per guadagnare forza fisica. Potrete lasciarvi alle spalle tensioni che vi hanno assillato nel recente passato. In amore cercate di riportare armonia.

Gemelli Marte sarà contrario a partire da domani e questo vi obbliga alla prudenza in amore e famiglia fino al mese di Maggio. Non cadete nella trappola delle polemiche e cercate di non provocare troppo il partner con il quale potrebbe esserci un momento di tensione.

Cancro Luna in quadratura da domani potrebbe rendervi nervosi o causare qualche contrattempo. Per vostra fortuna Marte è un vostro alleato e vi permette di recuperare nelle prossime ore, sia sul lavoro sia in amore. In futuro ci saranno piacevoli sorprese.

Leone A partire da domani la Luna aumenterà la vostra voglia di amare. Purtroppo Marte comincia un transito nel vostro segno che vi penalizza molto. Nel prossimo futuro vivrete un periodo di grande stanchezza quindi cercate di non esagerare e rigaurdatevi.

Vergine Domani le stelle invitano alla cautela, sia sul lavoro sia in amore. Marte in Pesci è in vostra opposizione e potrebbe riportare in superficie tensioni passate, nel posto di lavoro e in casa. Dovete provare a farvi scivolare le cose addosso e non reagire in modo impulsivo.

Bilancia Luna inizia un transito nel vostro cielo a partire da domani e questo vuol dire una sola cosa: energia e vitalità per voi. Portate avanti i vsotri progetti, questo è un periodo propizio per farlo, e spingete per concludere accordi e questioni in sospeso. Periodo giusto anche per chiarire con una persona.

Scorpione Domani comincia un recupero importante, soprattutto sul versante amoroso. Domenica sarà l’apice di questo periodo perché Luna sarà in segno. Marte in Pesci vi aiuta a ritrovare la passionalità, voglia di amare e ritrovare l’intesa di coppia. Nuovi incontri interessanti favoriti per chi è single.

Sagittario Marte saluta il segno dell’Acquario per iniziare il suo viaggio verso i Pesci. Il transito temporaneo nel vostro segno comporta una maggiore stanchezza e un possibile calo fisico. Fate mente locale sulla vostra situazione e non vi agitate: mantenete il focus sul vostro futuro!

Capricorno Recupero importante sotto questo cielo favorevole. Riprendete la piena forma fisica a partire dalle prossime ore e trovate soluzioni alle vostre problematiche. Nuove occasioni da prendere al volo in arrivo nel prossimo futuro.

Acquario A partire da domani Marte vi saluta per andare in Pesci. Questo non è un evento per forza negativo per voi perché nei prossimi giorni scoprirete di essere meno emotivi e più pratici. Giove protegge le coppie più durature.