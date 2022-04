Usa, polizia uccide un giovane afroamericano in Michigan: proteste dopo la diffusione del video

Non si placano le proteste della comunità afroamericana negli Stati Uniti dopo l’ennesimo episodio di stampo razzista commesso da un agente di polizia. Secondo quanto riportato dai media americani una folla inferocita si è radunata nel centro di Grand Rapids, in Michigan, per protestare contro l’ennesima uccisione di un giovane afroamericano per mano di un agente bianco.

I manifestanti si sono riuniti mostrando cartelli con su scritto “Black Lives Matter” a seguito della diffusione del video dell’uccisione. Le immagini mostrano la vittima, un 26enne afroamericano, braccata da un agente bianco che ha premuto la gamba contro la sua schiena prima di ucciderlo.

Usa, il video dell’uccisione

Il video mostra come i due, a seguito di un controllo stradale, siano arrivati ad un confronto fisico dopo che il poliziotto ha estratto il teaser. Questa mossa avrebbe scatenato una colluttazione tra i due conclusa con l’uccisione del giovane 26enne con un colpo di pistola alla testa. Una vera e propria esecuzione secondo la famiglia della vittima. Esecuzione paragonata subito a quella di George Floyd a Minneapolis di due anni fa.

Quando i manifestanti hanno visto gli agenti in tenuta anti-sommossa fuori dal quartier generale hanno espresso la loro rabbia in modo pacifico. Gli organizzatori della marcia alla fine hanno disperso la folla e hanno chiesto a tutti di rientrare a casa.