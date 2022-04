Covid-19 in Italia, il bollettino del 14 aprile

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 64.951 con 438.375 tamponi effettuati in giro per i vari laboratori del Paese. Rimane ancora alto il numero dei decessi che si attesta a 149. I ricoveri nelle terapie intensive calano di 29 unità mentre nei reparti ordinari sono 91 i pazienti in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

Il numero dei guariti riportato dal bollettino di oggi è di 65.664. Mentre il tasso di positività si attesta al 14,8%.

Covid-19, Ricciardi: “Autunno difficile, nuova dose per tutti”

“Non si è arrivati al picco pandemico, probabilmente i numeri italiani sono sottostimati, c’è il rischio di un ulteriore aumento dei casi“. È quanto dice Walter Ricciardi secondo cui l’autunno sarà un momento delicato e difficile, con le condizioni favorevoli al virus, per cui sarà necessaria una nuova dose per tutti. Frasi che seguono quelle del ministro Speranza, secondo cui “la pandemia non è finta e ci sono numeri di circolazione virale significativi, ma dobbiamo avere fiducia nella scienza. A oggi abbiamo il 91,44% che ha fatto la prima dose di vaccino, e il 90% che hanno completato il primo ciclo e 39 mln hanno fatto anche il richiamo. L’utilizzo delle mascherine inoltre è e resta essenziale. Se siamo in una fase diversa è grazie alla campagna di vaccinazione“.