“Blackout”, il nuovo singolo dei The Kolors: il testo

Da poco è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Blackout”, il nuovo singolo dei The Kolors. Dopo il successo di “Leoni al sole”, la band italiana vincitrice dell’edizione numero 14 di Amici torna di nuovo con un nuovo brano.

“Blackout”, scritta da Antonio “Stash” Fiordispino – leader, voce e chitarra dei The Kolors – ed il cantautore napoletano Davide Petrella, arriva dopo i successi di Non è vero, Solero con Lorenzo Fragola e Pensare Male con Elodie, il cui videoclip ufficiale ha superato 47milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ed anche il video di “Blackout” è già disponibile su YouTube, la band infatti, ha annunciato nei giorni scorsi attraverso alcuni post e stories sulla piattaforma di Instagram l’uscita del brano ed ora finalmente è pronto per essere ascoltato.

Testo – Blackout

Ah

strade di notte con te

stare qui fino alle tre

nel buio una melodia che piano ci porta via

e come se questa luna di città ci dice che

per andare via di qua ci vuole poco

spengo un’altra Pall Mall brucia come il fuoco

non è tutto oro, oro

è un gioco persi senza TomTom

Lennon senza Yoko

non è tutto oro, oro

E non hai voglia di scappare adesso

ti tengo le mani siamo sempre più lontani

e non hai voglia di quel mare addosso

ti tengo le mani ma in una attimo scompari

blackout

Prendere un altro caffè

non hai finito con me

ognuno un po’ sulle sue

ci si dimentica in due

anche se è una mezza verità

lo sai da te

se stanotte siamo qua ci vuole poco

spengo un’altra Pall Mall brucia come il fuoco

non è tutto oro, oro

è un gioco persi senza TomTom

Lennon senza Yoko

non è tutto oro, oro

E non hai voglia di scappare adesso

ti tengo le mani siamo sempre più lontani

e non hai voglia di quel mare addosso

ti tengo le mani ma in una attimo scompari

blackout

con te, con te

questa notte lo sai è per te, per te

blackout

con te, con te

questa notte lo sai è per te, per te

blackout

blackout

blackout, blackout

blackout, blackout

blackout, blackout

blackout, blackout

blackout, blackout

blackout, blackout

E non hai voglia di scappare adesso

ti tengo le mani siamo sempre più lontani

e non hai voglia di quel mare addosso

ti tengo le mani ma in una attimo scompari

blackout

con te, con te

questa notte lo sai è per te, per te

blackout

con te, con te

questa notte lo sai è per te, per te

blackout