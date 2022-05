Amici 2021: pronti per la finale?

Appuntamento quotidiano con Amici 2021. Scopriamo, insieme, cosa è successo oggi.

Alex riceve una lettera dal suo migliore amico:

“Eravamo in prima media, ci siamo conosciuti undici anni fa. Di avventure ne abbiamo passate tante. La nostra particolarità è sempre stata l’essere differenti. Ce ne siamo sempre fregati del giudizio altrui, era la nostra vita ed eravamo fatti così[…]Ci vorrebbero ore per raccontare tutto ciò che abbiamo passato. Abbiamo trascorso molto tempo insieme e l’idea di avere quell’amico con cui vivere una vera e propria amicizia rendeva tutto semplicemente bello: scambi di pensieri, battute, sorrisi e problemi. Noi c’eravamo, ci siamo sempre stati. Poi è arrivato il momento in cui sono dovuto partire per Cambridge perché è così che doveva andare ma la distanza non c’ha fatto allontanare. Al tuo diciottesimo ho preso un aereo giusto per farti una sorpresa, anche grazie ai tuoi genitori. È stato molto bello, soprattutto perché non te l’aspettavi. Ancora mi ricordo la tua faccia incredula quando hai aperto la porta di casa, a notte fonda. Quei giorni sono stati indimenticabili […]. La passione per la musica non ti è mai mancata…”.