Draghi al Global Covid-19 Summit: “Vaccinare il 70% della popolazione mondiale entro il 2022”

Si è tenuto in videoconferenza il secondo Global Covid-19 Summit dove il Premier Mario Draghi ha indicato i prossimi obbiettivi da raggiungere da parte della comunità mondiale. Sebbene molti Paesi stiano tornando ad una sorta di “normalità”, il Premier ha insistito nel dire che “la pandemia non è finita“. Il suo intervento, durato poco meno di tre minuti si è concentrato sopratutto sul tema dei vaccini.

Il videomessaggio del Presidente Draghi in occasione del secondo #GlobalCOVIDSummit.

Global Covid-19 Summit, le parole di Mario Draghi

Dopo poco più di due anni dallo scoppio della pandemia, gli obbiettivi da raggiungere sono ancora molti e il rischio di ripiombare nell’incubo delle restrizioni non è del tutto impossibile. “Siamo ancora indietro rispetto al nostro obiettivo comune di vaccinare il 70% della popolazione in ogni Paese entro la metà del 2022″. Un obbiettivo fondamentale per il Presidente del Consiglio. Tuttavia, però, l’apporto dei vaccini è sotto gli occhi di tutti: “Lo sviluppo di vaccini efficaci e l’organizzazione di campagne di vaccinazione di successo hanno segnato una svolta nella lotta contro la pandemia“.

“In molti dei nostri Paesi – ha continuato Draghi – abbiamo eliminato le restrizioni, riaperto le scuole, rilanciato l’economia. Abbiamo salvato vite e siamo tornati a una vita normale. Ma, come ben sappiamo, la pandemia non è finita“. Infatti, le decisioni da prendere saranno ancora tante e di vitale importanza. A partire da gennaio 2022, ha concluso il Premier, ” è stata registrata una media di 1,7 milioni di casi di Covid-19 al giorno in tutto il mondo. Si sta riducendo il divario nelle vaccinazioni, ma il tasso di copertura in alcuni Paesi rimane al di sotto del 10%” .