Amici 2022: ecco cosa è successo durante la puntata di oggi

Finalmente è tornato l’appuntamento con Amici 2022, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:10. Scopriamo, insieme, che cosa è successo durante la puntata di oggi.

Amici 2022: Samuel e il compito della Maestra Celentano

Alessandra Celentano ha assegnato un compito a Samuel. Todaro non è d’accordo con la Maestra su alcuni punti e così decide, in presenza del suo allievo, di discuterne. I due professori avranno trovato un accordo? A quanto pare sì , dato che Samuel potrà esibirsi e svolgere il compito. L’uno non escluderà l’altro come, in genere, prevede il regolamento di Amici.

Gianmarco e il compito del Maestro Todaro

La Celentano precisa che Gianmarco, oltre ad Asia, è l’unico che non ha studiato niente oltre l’hip-hop. La maestra dice che il ballerino, durante il suo percorso ad Amici, sta studiando altre cose e che sta facendo dei progressi. Tuttavia la figlia di Alessandro Celentano contesta a Raimondo Todaro che il compito assegnato è troppo difficile. I due insegnanti discuteranno in modo molto animato.

Amici 2022: rimprovero e punizione a causa del disordine

Di prima mattina, mentre gli allievi sono a scuola, in casetta arrivano le signore che si occupano delle pulizie e che decidono di far presente alla produzione la situazione: i ragazzi e le ragazze sono troppo disordinati. Un’ora dopo la segnalazione, la produzione decide di intervenire e di parlare con tutti.