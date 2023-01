Amici 2022: fuori ora gli inediti di Cricca e di Jore

Amici 2022: da pochissimi minuti sono disponibili su tutti i digital store gli inediti di Cricca “Se mi guardi così” e di Jore “Solo tu”. Scopriamo, insieme, il testo e il significato delle due canzoni.

Amici 2022: testo “Se Mi Guardi Così”

Ricordi le notti passate a parlare di niente, ti ricordi

le stelle su in alto e la punta del naso ghiacciata

solo noi sappiamo che vivere sarà comunque per sempre

navigare, la barca che il mare in tempesta trasporterà

non lo sai che sono perso di te, lo sai mi sono perso di te

Se tu mi guardi così non so come fare

vorrei spaccare il mondo senza farci male

ma tu mi guardi così e tutto a va a puttane

e se mi guardi così, così mi fai volareho buttato in mare pure il cellulare

tu mi guardi così e tutto va a puttane

e tutto va a puttane

Ricordi che bello che è stato il tuo primo bacio?

ti ricordi dicevi che non volevi stare male mai più

se si può, lo sai mi sono perso per te

io mi sono perso

Se tu mi guardi così non so come fare

vorrei spaccare il mondo senza farci male

ma tu mi guardi così e tutto a va a puttane

e se mi guardi così, così mi fai volare

ho buttato in mare pure il cellulare

tu mi guardi così e tutto va a puttane

e tutto va a puttane

Il brano intonato da Cricca è fresco e pieno di sentimento. Le parole dell’artista si concentrano su uno sguardo carico d’amore e sulla durata eterna di alcuni istanti. Il cuore della persona amata è cullato da due occhi, da un’anima, dalla dolcezza infinta di questa splendida canzone.

Testo “Solo tu”

È così chiaro che

io sto in fissa per te

con quella camminata strana

quando vieni verso di me

e quel sorriso da rivista

così bello che sembra sia in lista

tra le cose più belle che ho visto

sei una città da visitare ed io un turista

ma ma mamma mia sei un deja vu

mi entri in testa come un loop

finisce che non smetto più, più

Solo tu, solo tu

come quella canzone scritta tanti anni fa

questo cielo blu sembra Parigi

quando hai detto per sempre ed io non durerà

se mi prendi la mano

e mi dici ti amo, lo sai

è così

zero voglia di prendere e andare lontano da qui

Siamo stelle

siamo quello che vogliamo

solo al buio siamo quello che siamo

È così chiaro che

io sto in fissa per te

con quella camminata strana

quando vieni verso di me

e quel sorriso da rivista

così bello che sembra sia in lista

tra le cose più belle che ho visto

sei una città da visitare ed io un turista

ma ma mamma mia sei un deja vu

mi entri in testa come un loop

finisce che non smetto più, più

Solo tu, solo tu

come quella canzone scritta tanti anni fa

questo cielo blu sembra Parigi

quando hai detto per sempre ed io non durerà

se mi prendi la mano

e mi dici ti amo, lo sai

è così

zero voglia di prendere e andare lontano da qui

Siamo stelle

siamo quello che vogliamo

solo al buio siamo quello che siamo

Solo tu, solo tu

come quella canzone scritta anni fa

questo cielo blu sembra Parigi

quando hai detto per sempre ed io non durerà

se mi prendi la mano

e mi dici ti amo, lo sai

è così

zero voglia di prendere e andare lontano da qui