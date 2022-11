Amici 21: è finita la storia tra Albe e Serena

Finita la storia d’amore tra Albe e Serena di Amici 21. Lui cantante e lei ballerina si sono conosciuti all’interno del talent e si sono piaciuti da subito. Con la fine della trasmissione i due hanno continuato la relazione lontano dalle telecamere, continuando a pubblicare scatti romantici sui social. Da qualche mese, però, le foto non erano più frequenti e in tanti hanno sospettato la rottura.

Voci confermate da Andrea Fantino, tiktoker e amico di Albe. Promuovendo il nuovo singolo di Albe in uscita, Fantino ha detto: “Allora ragazzi, è uscito il nuovo singolo del single Albe, disponibile ovunque su tutte le piattaforme di streaming. Cado!”. Il video è stato poi ricondiviso da Albe sul suo profilo TikTok, un contenuto nella cui didascalia il cantante ha aggiunto: “Sembra una presa per il culo ma è vero”.

La ballerina, invece, ha preferito non commentare l’indiscrezione, dedicandosi esclusivamente alla danza, continuando a studiare grazie a una borsa di studio vinta ad Amici, con la quale è volata a New York. Sarà stata forse la distanza la causa della fine della storia? Solo qualche mese fa lui aveva detto: “Ci vedremo come fanno tutte le coppie a distanza. Ho fatto un calcolo, da casa mia a casa sua, a Cerignola, con il treno ci metterei 7 ore, che è più o meno quanto volo un Milano New York. Andrò a trovarla”.