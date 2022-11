No Meloni day venerdì 18 a Milano

Il 18 novembre scendono in strada i giovani della “generazione ribelle”. Studenti e collettivi contro il governo per il “No Meloni day”

Il 18 novembre a Largo Cairoli è previsto il “No Meloni day”, giornata in cui studenti e collettivi intendono protestare contro le posizioni del neo-eletto governo di centro destra. L’appuntamento è previsto per le 9:30 e come annunciato dal Centro Sociale Cantiere che annuncia la mobilitazione, i giovani che si definiscono della “generazione ribelle” intendono riprendersi il “futuro”, dopo che questo è minacciato dalla guerra e dal collasso climatico.

Il corteo vuole promuovere il disarmo e la transizione ecologica, la riapertura dei confini e lo stop alle stragi nel mediterraneo, la libertà delle persone e non l’avanzare delle guerre. Essi si ribellano alla possibilità che l’aborto possa non essere libero, sicuro e gratuito e che i corpi di tantissime donne possano essere “controllati” da valori che non rispecchiano quelli degli attuali individui. I giovani pretendono un’educazione di genere, le cui linee portanti siano il consenso ed il piacere.

Ed ancora i giovani di oggi sono contrari all’attuale sistema scolastico, che produce ogni anno cambiamenti della didattica e dei programmi. Si tratta di un sistema di scuola aziendale, che impone di accettare passivamente lo sfruttamento, l’oppressione e il servilismo secondo le loro opinioni.

Per questi studenti chi ha vinto le ultime elezioni rappresenta il peggio del paese, con le sue nostalgie per un passato, mentre il presente risulta stretto ai giovani che vogliono riprendersi il futuro.