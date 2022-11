Twitter, la foto virale della manager che dorme in ufficio

Fa discutere una foto che gira sul web che ritrae una donna che dorme sul pavimento dell’ufficio: chi è e perché lo fa? Si tratta di Esther Crawford, direttrice del Product Management di Twitter, il social di cui da poco è a capo il magnate Elon Musk. Negli ultimi giorni l’insediamento del CEO di Tesla nel sito di microblogging più famoso al mondo ha fatto molto discutere: infatti, Musk aveva subito annunciato una pioggia di licenziamenti per tanti dipendenti di Twitter.

C’è chi ha denunciato l’abuso di potere da parte di Elon Musk e chi invece va incontro alla nuova policy che ha alla base, prima di tutto, il lavoro, come Crawford che per non perdere tempo preferisce indossare il suo sacco a pelo e la mascherina e dormire sul pavimento del suo ufficio. Esther, secondo The Information, è una dei superstiti dei licenziamenti di massa, anzi, sta aspettando un avanzamento di carriera.

La foto incriminata è stata scattata e pubblicata lo scorso 2 novembre da Evan Jones, product manager di Twitter Spaces, in cui denuncia l’eccessivo stakanovismo della donna commentando nella didascalia: “Quando hai bisogno di qualcosa dal tuo capo di Elontwitter.” Non è venuto a mancare il botta e risposta di Crawford che, successivamente, ha ritwittato la stessa foto con la didascalia: “Quando il tuo team spinge 24 ore su 24 per rispettare le scadenze, a volte tu #SleepWhereYouWork (#DormiDoveLavori ndr.)“.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

Le risposte alle accuse della manager di Twitter

E così il mondo del social che cinguetta si è diviso tra sostenitori di Musk e chi punta il dito verso questo stile di vita lavorativo totalmente tossico: questi ultimi hanno risposto in modo molto piccato nei confronti di Crawford che ha prontamente risposto loro: “Visto che alcune persone stanno perdendo la testa, adesso vi spiego: fare cose difficili richiede sacrificio (tempo, energia, ecc.). Ho compagni di squadra in tutto il mondo che si stanno impegnando per dare vita a qualcosa di nuovo, quindi per me è importante presentarmi per loro e mantenere la squadra sbloccata. Lavoro con persone incredibilmente talentuose e ambiziose qui e questo non è un momento normale. Siamo a meno di 1 settimana in una massiccia transizione commerciale e culturale. Le persone stanno dando il massimo in tutte le funzioni: prodotto, design, ingegneria, legale, finanza, marketing, ecc”.

E poi continua: “Siamo #OneTeam e usiamo l’hashtag #LoveWhereYouWork per mostrarlo, motivo per cui ho ritwittato con #SleepWhereYouWork — un cenno sfacciato ai compagni Tweeps. Siamo stati nel mezzo di una pazza acquisizione pubblica per mesi, ma andiamo avanti e sono così orgoglioso della nostra forza e resilienza. Amo la mia famiglia e sono grata che capiscano che ci sono momenti in cui ho bisogno di andare in overdrive per macinare e spingere per offrire. Costruire nuove cose sulla scala di Twitter è molto difficile da fare. Sono fortunata a svolgere questo lavoro insieme ad alcune delle migliori persone nel campo della tecnologia. 💙”