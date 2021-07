Amici di Maria De Filippi: quando inizia la nuova edizione?

Rivelata la data di inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi

Dopo il successo dell’ultima edizione, Amici di Maria De Filippi potrebbe ripartire prima del previsto. Giunto al 21esimo anno, quello condotto dalla De Filippi è uno dei programmi più seguiti di sempre. E, con l’uscita delle programmazioni dei palinsesti delle varie reti, sembrerebbe che la data di inizio sia prevista sabato 18 settembre alle ore 14:10 su Canale 5.

Secondo quanto riportato dal giornalista Davide Maggio, il daytime andrà in onda per più tempo. Nel dettaglio non più pochi minuti ma più di mezz’ora; in questo modo i tanti telespettatori del talent potranno seguire meglio gli allievi della scuola più famosa della televisione.

In attesa di conoscere i nuovi protagonisti, si è parlato anche del futuro della vincitrice dell’ultima edizione, Giulia Stabile. La Stabile sarà la conduttrice di un nuovo programma dal titolo “Fai un gavettone” in cui vengono organizzati dei gavettoni a sorpresa a persone che secondo amici, parenti e fidanzati se lo meritano.

Giulia, inoltre, è stata ospite a Tu si que vales dove ha ballato con un concorrente a cui è seguita una performance con Maria. Nessuna sostituzione di Belen Rodriguez, quindi, che rimarrà alla guida della trasmissione.