Elizabeth Olsen: l’attrice americana sarà ospite al Filming Italy Sardegna Festival

Elizabeth Olsen, la star di una delle serie più acclamate dell’anno, WandaVision, sarà ospite alla quarta edizione del Filming Italy Sardegna Festival

L’attrice americana, Elizabeth Olsen, già star di una delle serie più acclamate dell’anno, WandaVision, sarà presente come ospite al Filming Italy Sardegna Festival. L’evento, giunto ormai alla sua quarta edizione, è stato ideato da Tiziana Rocca e avrà luogo dal 21 al 25 luglio a Forte Village di Cagliari. Il Festival è una dedica al Cinema e alla Televisione, che vede la proiezione, incontri e presentazioni di film e serie televisive, andando a coinvolgere le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo.

Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone; con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna; del Comune di Cagliari; del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.

La madrina di questa edizione sarà Elena Sofia Ricci, interprete dal talento straordinario. Il presidente onorario per gli Stati Uniti sarà uno dei grandi maestri del cinema americano, Harvey Keitel. L’attore di “Lezioni di Piano” e “Le Iene” riceverà, il 23 luglio ai Giardini Pubblici di Cagliari, un premio per la sua straordinaria carriera. Il presidente onorario per l’Italia sarà invece l’attrice Claudia Gerini.

Dopo aver preso parte a diversi film e serie tv acclamate dalla critica, Elizabeth Olsen si è fatta conoscere al grande pubblico per la sua interpretazione di Wanda Maximoff, nei film dell’universo Marvel. Per celebrare l’attrice americana, nel corso della rassegna del Festival, verranno proiettati in ordine: Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e, ovviamente, Wandavision.

“Sono molto felice che Elizabeth Olsen abbia accettato il nostro invito. È un’attrice straordinaria e dalle doti davvero uniche. Rappresenta a pieno l’immagine dei giovani talenti femminili che il nostro Festival è fiero di valorizzare in Italia e nel mondo. Voglio rivolgere un ringraziamento speciale a The Walt Disney Company Italia e alla piattaforma Disney+, che ci hanno permesso di inserire nel nostro programma questi grandi titoli Marvel e in particolare la serie WandaVision, grandissimo successo degli ultimi mesi.”.- ha commentato Tiziana Rocca.