Anas: lavori di messa in sicurezza a Conca dei Marini

di Rita Milione

A partire da lunedì 16 ottobre verranno avviate da Anas attività di messa in sicurezza di un tratto del costone roccioso attiguo al km 25,300 della SS163 “Amalfitana”, a Conca dei Marini (SA).

Nel dettaglio, durante la giornata di lunedì si svolgeranno lavorazioni preliminari che non richiederanno limitazioni al transito; da martedì 17 ottobre, poi, e fino al 17 novembre, si renderà necessaria la chiusura della tratta stradale compresa tra il km 25,250 ed il km 25,350, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, nelle seguenti fasce orarie:

8.30-10.30;

11.30-13.00;

14.30-17.00.

Durante le chiusure la circolazione proveniente da Vietri e diretta a Meta verrà deviata con percorso alternativo fino al km 28,000 della SS163 (bivio Lone) sulla SP2 ‘Agerolina’, per proseguire fino alla Statale SS145 “Sorrentina” in direzione di Meta; la circolazione proveniente da Meta e diretta a Vietri proseguirà lungo la SS145, imboccando l’Autostrada A3, in direzione di Salerno, con uscita a Vietri sul Mare.

L’intervento viene eseguito da Anas, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale sottostante, in danno agli Enti Terzi competenti sulle aree interessate, secondo quando stabilito dalle normative vigenti.