Anas, recupero mezzo pesante: chiuso un tratto della SS691 in direzione Contursi

di Rita Milione

Lungo la strada statale 691 “Fondo Valle Sele” – in direzione di Contursi – è provvisoriamente attiva la deviazione della circolazione con uscita obbligatoria a Colliano per permettere le operazioni di recupero di un mezzo pesante precedentemente coinvolto in un incidente in corrispondenza del km 8,700, tra i territori comunali di Oliveto Citra e Colliano (SA).

Il sinistro, occorso nel primo pomeriggio, ha coinvolto due mezzi pesanti ed un’autovettura. La circolazione, in direzione Contursi, può riprendere la SS691 allo svincolo di Contursi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il pieno ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.