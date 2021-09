Ancora più bello: una storia moderna e romantica

Il 16 settembre uscirà nelle sale cinematografiche la storia d’amore del secondo sequel di “Sul più bello”

“Ancora più bello”, il secondo sequel della trilogia iniziata con il film che si intitola “Sul più bello”, è in arrivo nelle 350 sale dei cinema dal 16 settembre, distribuito da Eagle Pictures.

Il regista della storia è nuovo ed è Claudio Norza, mentre i due protagonisti non sono cambiati e sono Ludovica Francesconi e Giancarlo Commare.

Non sono cambiati, ma risultano essere più maturi e pieni di sé, senza abbandonare l’ironia e la ricerca dell’amore.

La sceneggiatura è stata scritta da Roberto Proia e Michele Straniero e sarà dato un piccolo spazio alla fine de trailer alla cantante Loredana Bertè. La storia del secondo sequel inizia 12 mesi dopo.

Marta, una ragazza bruttina e affetta da mucoviscidosi, la quale affronta la malattia con positività, si fidanza con Arturo, ma la storia si interrompe per iniziativa di lui.

Per fortuna Marta incontra un disegnatore e aspirante scenografo, dolce e insicuro, di nome Gabriele. I due si innamorano, ma Gabriele, a distanza di tre mesi, si trasferisce a Parigi per lavoro e quindi entrambi sono costretti a vivere la loro storia d’amore a distanza e a causa della gelosia di lui, qualcosa si rompe.

Gli altri due protagonisti sono due amici gay: Federica e Jacopo. Federica diventa ethical hacker di una grandissima azienda, ma è costretta ad avere due colleghe nemiche, mentre Jacopo diventa dipendente di Sbavo, un’ app di incontri.

La drammaticità della storia viene smorzata dai colori e da una prospettiva leggera, incorniciata da una bellissima storia d’amore, attuale e romantica. Il coraggio di Marta nell’affrontare la vita con il sorriso e con la spensieratezza dei suoi vent’anni, la rende un’eroina.

Una meravigliosa vicenda che affascinerà grandi e piccoli, soprattutto per il personaggio che assume Ludovica, perché ci fa capire che nella vita bisogna andare avanti sempre, nonostante le avversità.