Premio Fabrizio De André XX: iscrizioni aperte

Le iscrizioni al “Premio Fabrizio De André” saranno aperte da mercoledì 15 settembre 2021 a domenica 21 novembre 2021

Mercoledì 15 settembre si apre la XX edizione del Premio Fabrizio De André, il quale mira alla ricerca di compositori di musica, scrittori, poeti e pittori che vengano mossi da una creatività individuale ed originale, che non abbiano paura di porsi in “direzione ostinata e contraria” rispetto al sistema e ai gusti consuetudinari e commerciali.

I vincitori dell’edizione XIX sono: Jamila per la sezione Musica, Katia Rossi per la sezione Pittura e Irene Gianeselli per la sezione Poesia. Il premio “La Repubblica”, invece, è andato a Sebastiano Pagliuca.

Sponsorizzato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus, sostenuto dalla SIAE-Società italiana degli Autori ed Editori e giunto alla XX edizione, il Premio nasce a Roma nel 2002 svolgendosi ogni anno alla Magliana, in piazza Fabrizio De André, e avvalendosi di una giuria costituita da scrittori, giornalisti, critici musicali, presieduta da Dori Ghezzi. Il 20 dicembre 2021 saranno ufficialmente annunciati gli artisti preselezionati per accedere alle fasi finali.

Il Premio Fabrizio De André si sviluppa in tre sezioni:

Sezione musica

Alla sezione musica saranno ammessi tutti coloro che presenteranno delle canzoni di propria composizione, in italiano oppure in dialetto. “Faber” è stato il primo cantautore ad utilizzare la canzone come strumento per affrontare dinamiche sociali, umanitarie e religiose. Il Premio, dunque, mira alla ricerca di questa originalità.

Sezione poesia

Alla sezione poesia saranno ammessi tutti gli scrittori che presenteranno un massimo di due testi poetici di produzione propria, liberamente strutturati e con soggetto a scelta.

Sezione pittura

Alla sezione pittura saranno ammessi coloro che presenteranno una foto a colori di un’opera realizzata autonomamente ed ispirata alle storie celate dietro le canzoni di Fabrizio De André. “Faber”, con il suo modo umile e dolce di narrare ogni cosa, ha saputo restituire la giusta e terrena dignità ad ogni essere umano e continua ancora a farlo per mezzo di questo meraviglioso premio.