Stasera in tv sul canale 34 del digitale terrestre andrà in onda la commedia diretta da Claudio Norza che nel corso della sua carriera ha curato la regia di alcune delle più note serie tv italiane tra cui Un Medico in Famiglia. Il lungometraggio dal titolo Din Don – Una parrocchia in due vede come protagonista Enzo Salvi.

Trama

Stasera in tv assisterete alle vicende di Donato, un manager musicale cialtrone, che per sfuggire a due sgherri di un boss a cui ha fatto perdere molti soldi, si presenta vestito da prete al parroco di una chiesa di paese. Don Dino fingerà di essere stato mandato lì dal vescovo come viceparroco. La chiesa di don Dino è sempre vuota. Infatti i fedeli del paese frequentano la chiesa nuova, retta da don Gabriele, un prete ruffiano che ci sa fare con la gente. L’arrivo di Donato inizialmente sembra il colpo finale per la chiesa di don Dino: Donato non sa da dove cominciare una messa, non ha mai confessato né sposato nessuno, la sola idea di fare un’estrema unzione lo spaventa. Don Dino comincia a litigare con Donato: sembra tutto meno che un prete. Ma a poco a poco, i modi stravaganti di don Donato, la sua apertura mentale da “peccatore” e la sua mentalità da “prete rock” cominceranno ad attrarre i fedeli. Siete curiosi di sapere come andrà a finire?