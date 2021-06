Il 24 Giugno di ogni anno, la Chiesa cattolica commemora San Giovanni, detto il Battista: le fasi salienti della sua storia

Il 24 Giugno di ogni anno la Chiesa cattolica commemora San Giovanni, noto come il Battista perchè fu lui a battezzare Gesù Cristo, come non solo i Vangeli raccontano ma anche alcune splendide iconografie dell’arte moderna tra le quali Il Battesimo di Cristo di Piero della Francesca.

Egli era figlio di Elisabetta, cugina della Beata Vergine Maria, e Zaccaria, membro della classe sacerdotale ebraica, che lo diedero alla luce in tarda età. L’annuncio fu dato dall’Arcangelo Gabriele prima a Zaccaria, che inizialmente non credette al vaticinio dell’angelo e per questo divenne muto fino alla nascita del bambino, e poi a Maria.

Al sesto mese di gravidanza, Maria fece visita ad Elisabetta: in quell’occasione, il bambino ebbe un sussulto ed Elisabetta capì che sua cugina sarebbe diventata la madre di Gesù e a lei si rivolse con le parole che poi sono diventate parte della preghiera dell’Ave Maria, Tu sei Benedetta fra tutte le donne e Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù.

Se evocative sono le circostanze della sua nascita, altrettanto si può dire della morte di San Giovanni, avvenuta tra il I e il II secolo dopo Cristo ad Efeso, dove il Battista aveva vissuto assieme alla Vergine Maria dopo un periodo di esilio a Patmos: la sua testa fu consegnata, su un piatto d’argento, a Salomè, figlia di Erodiade, che l’aveva chiesta come regalo per il suo balletto al re Erode.

Autore del quarto Vangelo e del libro dell’Apocalisse, San Giovanni è patrono di Firenze, Genova e Torino. Alla sua intercessione, il nome viene dall’ebraico e significa dono del Signore, si affidano ragionieri, albergatori, maniscalchi, musicisti, scrittori, sarti e spazzacamini.