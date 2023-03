Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano una bambina

di Riccardo Manfredelli

Ospiti questo pomeriggio a Verissimo su Canale 5, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno scoperto di aspettare una bambina: la piccola, per scelta della madre, dovrebbe chiamarsi Ginevra, Diana oppure Alisia.

Natalia e Andrea si sono conosciuti quattro anni fa nello studio di Uomini e Donne: “Quando siamo usciti dal programma, io ero già molto innamorato di lei”, ricorda lui. E lei prosegue: “Siamo andati a convivere quasi subito. Ci siamo buttati a capofitto nella nostra storia perchè ci abbiamo creduto”.

Anche la decisione di diventare genitori è figlia dell’istinto: “Abbiamo cominciato a parlarne dopo un viaggio in Madagascar ed è successo quasi subito“.

“Il matrimonio? Siamo già una famiglia”

Durante la puntata odierna di Verissimo, Andrea Zelletta, quinto classificato del Grande Fratello Vip nel 2020, ha quindi raccontato come ha scoperto della gravidanza della sua compagna: “Mi ha chiesto di comprare un test di gravidanza (…) Ero ad un evento quando mi ha chiamato per dirmi di tornare a casa perchè stava male. Ed io: “Sei incinta. vero?”

Ad apprendere per prime della cicogna in volo verso casa Zelletta-Paragoni, sono state le loro rispettive famiglie. Racconta lei: “Per mio padre resterò sempre la piccola di casa (Natalia ha 25 anni, ndr.) quindi per lui avrei potuto aspettare, ma si è emozionato. Mia madre è al settimo cielo”. Felicità alle stelle anche per i genitori di Andrea Zelletta: “Mia madre, di tanto in tanto, mi chiedeva quando l’avrei resa nonna”.

E il matrimonio? “Non ci pensiamo. Possiamo essere una famiglia anche senza”, asserisce Zelletta, ex modello per alcune delle griffe italiane più note al mondo. Sulla sua stessa lunghezza d’onda Natalia: “Per ogni donna l’abito bianco è un sogno. Si realizzerà”.

Il gender reveal sulle note di Withney Houston

Al culmine dell’intervista a Verissimo, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta – sulle note di One Moment in Time di Withney Houston – scoprono di aspettare una bambina: con la coppia al centro dello studio, il ledwall si colora inequivocabilmente di rosa. All’emozione di Natalia (“Me lo sentivo”), la padrona di casa Silvia Toffanin risponde con il più sincero degli auguri, per il quale si fa portavoce dei sentimenti dei telespettatori: “Goditi questi momenti”.

E visto che Andrea ha già promesso il massimo impegno: “Cucino, pulisco, faccio tutto. Lei vuole un’acqua particolare? Gliela prendo”, Natalia fa di necessità virtù e, tra il serio e il faceto, ammette: “Mi serviva una pausa (…) Tra non molto in casa saremo tutte donne. Anche le nostre cagnoline, che noi chiamiamo le nostre bambine, fanno parte della famiglia”.