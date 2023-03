Oroscopo Paolo Fox Domenica 5 Marzo 2023: Cancro sottotono

Ariete Avete la luna nel segno quindi sarete molto riflessivi ma non è una cattiva cosa. Per quanto riguarda la situazione lavorativa è un ottimo momento per investire e dare spazio alle novità.

Toro Chi ha vissuto una crisi d’amore si trova in un momento molto particolare, tutta colpa del transito di Venere e Marte. Sul lavoro bisogna imparare a chiedere aiuto.

Gemelli La luna non è più contraria quindi bene per i rapporti con gli altri e anche se siete single il mese di marzo sarà molto interessante per gli incontri. Sul lavoro se siete dipendenti potreste avere belle conferme.

Cancro Giornata un po’ sottotono per i sentimenti quindi attenzione a qualche polemica con il partner. Sul lavoro la giornata è molto particolare, meglio non sbilanciarsi con le proprie opinioni.

Leone Un giorno molto bello per i sentimenti. Oggi potrete parlare, uscire, divertirvi e sanare le situazioni irrisolte dell’ultimo periodo. Sul lavoro bisogna scegliere ma non sarà poi così difficile perché avete già le idee chiare.

Vergine Se siete single cercate di aprirvi ai nuovi incontri e siate meno timidi perché il cielo promette bene dal punto di vista amoroso. Sul lavoro siete molto stimolati ma siete in attesa di quell’occasione che sembra non arrivare mai.

Bilancia Attenzione a questa luna che è ancora opposta. Potrebbero esserci situazioni da chiarire in amore. Sul lavoro bisogna concludere un progetto entro fine maggio. Chi ha un lavoro da dipendente dovrà prendere decisioni importanti.

Scorpione In amore dovreste evitare i conflitti con il partner e cercare di vivere il mese con più serenità. Sul lavoro i nuovi contatti porteranno belle novità.

Sagittario In amore sarebbe meglio fare attenzione perché potreste cadere nella tentazione del tradimento che non è mai una buona scelta. Sul lavoro c’è qualcosa da rivedere. Non tutto sta andando secondo i piani e per questo ne soffrite parecchio. Rimboccatevi le maniche.

Capricorno In amore dovreste iniziare a fare progetti importanti sempre che siate in una relazione stabile. Sul lavoro potreste ricevere delle proposte nuove da valutare per bene. Attendete e aspettate: valutate pro e contro prima di accettare.

Acquario Attenzione in amore perché potrebbero tornare vecchie fiamme. Sul lavoro meglio occuparsi di poche mansioni alla volta.