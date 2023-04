Angri, controlli antidroga: un arresto e una denuncia in stato di libertà

di Rita Milione

Il 21 aprile u.s., i Carabinieri della Stazione di Angri, con l’ausilio di personale delle unità antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, nell’ambito di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dell’attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno eseguito diverse perquisizioni personali e domiciliari in esito alle quali hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 56enne che nascondeva nella camera da letto della propria abitazione 7,2 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nonché denunciato in stato di libertà un 32enne trovato in possesso di 51 grammi di hashish. Le posizioni dei due, entrambi residenti nel comune di Angri, sono al vaglio di questa Autorità Giudiziaria.