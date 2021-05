Anna Moroni sarà ospite a ”È sempre mezzogiorno”

Ritorna sul piccolo schermo la coppia Clerici-Moroni: le due sono state colleghe a La prova del cuoco. Un ritorno, quello di Anna Moroni in un programma condotto da Antonella Clerici, che arriva a tre anni dalla loro ultima avventura insieme. Era il 2018, anno in cui la conduttrice venne sostituita da Elisa Isoardi, quando la Moroni annunciò di voler terminare il ciclo di ospitate in trasmissione. Le due donne, però, hanno continuato a mostrarsi in coppia e ad intrattenere i loro fan realizzando insieme delle dirette Instagram in pieno lockdown 2020.

E a dimostrazione dell’amicizia che le lega, Anna Moroni ha deciso di affiancare la Clerici nel suo nuovo programma, È sempre mezzogiorno, da lunedì 10 a venerdì 14 maggio: “Vi dico in anteprima che Anna Moroni lunedì verrà nella nostra casa a trovarci e starà con noi per tutta la settimana – ha annunciato la conduttrice di Rai 1 – e con tutto quello che Anna comporta. Ve lo dico così vi preparate psicologicamente“.

Non è però la sua prima apparizione in trasmissione: già qualche settimana fa è intervenuta tramite skype collegandosi da casa sua. Che la Moroni possa entrare definitivamente nel cast? Staremo a vedere!