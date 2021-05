L’annuncio clamoroso della Roma dell’arrivo in panchina di José Mourinho ha stupito tutti e ha attirato anche le attenzioni di molti investitori

In questo momento non si parla d’altro. La Roma come un fulmine a ciel sereno, con l’annuncio clamoroso dell’arrivo in panchina di José Mourinho ha piazzato un colpo da 90. I giallorossi oggi, dopo aver annunciato l’addio di Paulo Fonseca a fine stagione, hanno sorpeso tutti con un altro annuncio ovvero quello della firma di un contratto fino al 2024 dello Special One.

Potrebbe interessarti:

Ora iniziano ad arrivare i primi effetti positivi del primo vero colpo dell’era Friedkin. Dopo l’ufficialità comunicata a sorpesa dal club sul proprio sito, è iniziata una crescita esponenziale del valore del titolo in borsa della Roma. A Piazza Affari nei primi minuti successivi alla notizia il titolo del club ha registrato subito un +11,74 alle 15.19 (0,29 euro) per poi entrare in asta di volatilità per eccesso di rialzo.

Ma dopo questo iniziale picco le contrattazioni non si sono fermate, anzi. Dopo circa un’ora infatti si è arrivati circa al +18.8% fino ad arrivare ad un +26,33% a 0,334 euro per azione con l’orario di chiusura distante ancora 2 ore. Da sottolineare che l’apertura di questa mattina era avvenuta a 0,269 euro per azione. Il titolo, però, è al momento congelato al rialzo per a causa del repentino scostamento di prezzo.