Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 4 maggio

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 9.116 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 18.477 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 305 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 315.506. Il tasso di positività diminuisce del -2,0% e si attesta al 2,9%. Il totale delle dosi somministrate contro il Covid-19 ad oggi è di 21.161.899.

Diminuisce considerevolmente il carico delle terapie intensive con 67 ricoveri in meno rispetto a ieri. Allo stesso modo sono 219 in meno le persone ricoverate in degenza ordinaria.

Draghi e la stagione turistica

Il premier ha dichiarato che dalla seconda metà maggio saranno disponibili pass per viaggi in Italia. Uno strumento per superare il blocco degli arrivi a causa del coronavirus. “Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell’attesa il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio”. Lo dice il premier Mario Draghi introducendo le conclusioni del G20 del Turismo.