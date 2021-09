Anna Tatangelo torna a parlare di Gigi: “Mi sono dovuta ricostruire”

Anna Tatangelo torna a parlare di Gigi D’Alessio e lo fa ai microfoni del settimanale Intimità. La cantante oggi non sente la mancanza di nulla

“È ovvio che non solo ho dovuto affrontare una separazione e un trasloco, ma mi sono dovuta ricostruire. Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo”, racconta Anna Tatangelo al settimanale Intimità.

La cantante di Sora precisa che oggi, a distanza di due anni dalla separazione con Gigi D’Alessio, non sente la mancanza di nulla. “Fino a poco fa mi mancava un po’ di serenità, ho dovuto sempre sudare più degli altri per dimostrare il mio valore artistico perché il privato veniva messo sempre in primo piano. Oggi la situazione è diversa ma quindici anni fa era tosta, venivo sempre giudicata”, spiega.

Sull’amore la nuova conduttrice di Scene da un matrimonio ha le idee chiare: “È il motore di tutto, nel bene e nel male. Oggi come oggi, prima di buttarmi a capofitto in un rapporto ci penserei mille volte o comunque lo farei in modo diverso. Bisogna crederci, ma bisogna anche mettere al centro se stessi, senza annullarsi. Altrimenti se poi, per caso, ti ritrovi da sola non sai che pesci prendere”

E la vita continua…

Oggi Anna sembra aver trovato la persona giusta: si tratta del cantante e attore campano Livio Cori. I due fanno coppia fissa da marzo 2021. Anche Gigi non si è arreso alla delusione sentimentale: al suo fianco c’è Denise Esposito. La donna, 26 anni più giovane di lui, sta per rendere il cantautore napoletano padre per la quinta volta.