Anticipazioni Amici 2021: la guerra di Rudy Zerbi ad Anna Pettinelli

Anticipazioni Amici 2021. Nel Daily di oggi di Amici 2021 è andato in onda lo scontro tra Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. Argomento della discussione? Gio Montana.

Quest’ultimo viene d’apprima convocato dalla Pettinelli in sala Canto. Le comunicazioni al cantante riguardano il suo mancato accesso al serale. La motivazione è che la Cover è molto deficitaria e i soli suoi 2 singoli mettono in campo un problema di schieramenti. Se uno della squadra è debole si può mettere in difficoltà la permanenza degli altri.

Gio Montana deve quindi abbandonare il programma. Lo sconforto è forte. Perché trascinarmi fino a qui? Ripete a se stesso il cantante.

Nel frattempo Rudy Zerbi convoca Gio Montana in sala 2: dopo un chiarimento su quello che è successo cerca di far riflettere il cantante sul perché della decisione della Pettinelli. “La differenza tra noi docenti e voi ragazzi sta nel fatto che noi dobbiamo prenderci delle responsabilità. L’averti scaricato in questo modo significa non volersi prendere delle responsabilità e questo a me non piace”.

Il regolamento consente a Rudy Zerbi di dare un banco fino all’ultimo giorno del serale. La sfida alla Pettinelli è chiara: dare una possibilità a Gio Montana che da questo momento ufficialmente è nella squadra di Rudy Zerbi. Aspettando di poterlo eventualmente accogliere nel serale di Amici 2021 su Canale 5.