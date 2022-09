Anticipazioni Amici 2022, provvedimento disciplinare in arrivo

Anticipazioni Amici 2022: siamo arrivati al giorno della registrazione della terza puntata.

Ospite di questa terza puntata del famoso talent show di Maria De Filippi è Achille Lauro. Quest’ultimo negli ultimi giorni è stato protagonista insieme a Fedez di una bellissima iniziativa benefica.

. «Oggi il mio amico Achille Lauro mi ha fatto fare visita ai bambini dell’ospedale oncologico pediatrico di Monza» scrive Fedez nelle sue stories Instagram dove mostra le immagini della sua visita, insieme al collega, tra i bambini colpiti da diversi tumori.

Cosa ci aspetterà? La Settimana scorsa gli ospiti sono stati Ornella Vanoni e Annalisa. Questa settimana andremo incontro a nuove eliminazioni? Ci saranno nuovi indizi sul fidanzato della Celentano?

Non ci resta che rimanere aggiornati qui su Zon.it aspettando le nostre anticipazioni.

Anticipazioni Amici 2022: la registrazione della III puntata

Il secondo ospite della III puntata sono: i Pinguini Tattici Nucleari.

Achille Lauro ha giudicato la sfida tra i cantanti, mentre Ambeta ha giudicato la prova dei ballerini.

Nessun eliminato tra i ragazzi. Ramon, ballerino classico, ha di nuovo la maglia sospesa.

Inizia la puntata con un filmato della Celentano ,Gara inediti. Scelti per fronteggiarsi: Niveo, Tommi e Wax. Giudica Max Brigante. Vince Tommy.

Provvedimento disciplinare in arrivo per i ragazzi. Perché? La produzione ha mostrato un filmato dove tutti i cantanti sono usciti fuori dallo studio non rispettando le regole. Quindi? La produzione ha deciso che l’ultimo classificato nella gara cover sarebbe finito in sfida.

Unico a salvarsi Aaron perché non è mai uscito fuori dallo studio insieme a Niveo e Tommy per via della gara inediti. Gara cover: Tommy e Niveo, nonostante fossero esonerati, hanno decido ugualmente di partecipare alla gara cover mostrandosi così propositivi e dimostrando di aver voglia di sfruttare al massimo la possibilità che gli è stata data per esibirsi.

Wax è stato il più titubante. Sembrava non voler partecipare perché aveva già una sfida voluta da Rudy, ma alla fine, spronato da Arisa, ha deciso di mettersi in gioco.

Prova Marlú: vince Mattia. La gara era basata sull’ interpretazione. Zerbi ha detto che Niveo mimava ogni cosa che faceva e lo ha messo ha confronto con Lorella mentre canta e balla vola e in un’ esibizione di Sanremo. Rudy ha criticato anche Andre perché gli sembrava di essere in un musical di serie B.

I voti di cantanti e ballerini: •8,5 Ludovica •8 Mattia, Megan e Ramon •7,5 Samuel e Gianmarco •7+ Samu •7- Maddalena •6+ Asia • Aaron 6 •Niveo 6 •Federica 6,5 •Ndg 8 •Piccolo G 6 •Tommy 7 •Andre 6,5 •Wax 8.

Compito di Emanuel Lo a Rita. Balla prima Rita e poi Elena, la professionista. Il prof esprime un giudizio negativo e immancabilmente si accede una lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

I voti di Ambeta: •Maddalena 7- •Samuel 7,5 – ha ballato Storia del mio corpo che gli ha fatto pensare al papà •Asia ha ballato un pezzo hip hop ma Ambeta ha detto che è la più debole tra i compagni •Ramon è stato criticato da Emanuel Lo •Mattia 8.

Wax contro un ragazzo che suonava il pianoforte. Giudice Charlie Rapino. Wax rimane nella scuola ! •Niveo contro una ragazza di nome Federica. Vince Niveo.