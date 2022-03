Anticipazioni Amici 2021, che fine ha fatto Crytical? La novità

Anticipazioni Amici 2021. Nella scorsa domenica 27 febbraio dopo essere entrati nel vivo con la prima gara interna tra i cantanti poi successivamente giudicata dal Volo in molti si sono chiesti che fine ha fatto Crytical?

Tutti si sono esibiti, tranne lui. Naturalmente il tutto non è sfuggito agli occhi dei fan e spettatori più attenti. La classe non è al completo si saranno domandati in tanti. Ebbene si mancava il cantante della Pettinelli Crytical, ma il motivo della sua assenza?

In molti si sono chiesti il perché, ma nessuno ne ha parlato e nemmeno Maria è entrata nel merito della questione. Si parla di semplice influenza.

Ebbene secondo le anticipazioni in nostro possesso Crytical si è ripreso e domenica sarà regolarmente in studio. Christian, nel frattempo ha abbandonato la scuola. Nella registrazione di domani, si svolgeranno le ultime gare di canto e ballo e verranno assegnate le ultime maglie del serale.

Nella speranza che il cantante possa riprendersi da una settimana difficile sia per lui che per i ragazzi a rischio eliminazione di Amici 2021 su Canale 5.