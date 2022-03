Uomini e Donne, anticipazioni 2 Marzo 2022

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” in onda su Canale 5

Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio – alle 14.45 su Canale 5 – l’appuntamento con “Uomini e Donne”, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi.

All’inizio della puntata odierna, troveremo ancora al centro dello studio Alessandro e Pinuccia. Lei, innamorata non corrisposta del simpatico Cavaliere, è gelosa delle attenzioni che Alessandro riserva alla nuova arrivata nel parterre femminile, Vincenza.

Un atteggiamento, quello di Pinuccia (che più volte Alessandro ha detto di vedere solo come un’amica) che non è immune da critiche, anche quelle feroci di Tina Cipollari che arriverà addirittura a consigliare alla Dama di lasciare il programma.

Sempre per il Trono Over, spazio anche alle ultime vicissitudini tra Ida e Alessandro. Lei, dopo aver rifiutato un corteggiatore giunto a “Uomini e Donne” esclusivamente per conoscerla, ha deciso di dare l’esclusiva al fascinoso napoletano. Lui, però, è molto geloso ed ha ancora dei dubbi sul reale interesse di Ida nei suoi confronti. Dopo una discussione a tratti aspra, la Dama deciderà di chiudere la conoscenza. Sarà un proposito senza appello?

Infine, per il Trono Classico, quest’oggi dovremmo vedere l’esterna tra Luca e Soraia: riusciranno i due ad andare oltre la reciproca e innegabile attrazione fisica? Quindi Matteo inizierà a conoscere una nuova corteggiatrice. Occhi puntati sulla reazione di Federica.