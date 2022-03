Russia-Ucraina: anche gli Usa chiudono lo spazio aereo

Nella notte italiana tra l’1 e il 2 Marzo il Presidente Usa Joe Biden ha tenuto, di fronte a tutti i membri del Congresso, il discorso sullo stato dell’Unione. Le parole del leader della Casa Bianca, che indossava una cravatta con i colori della bandiera ucraina, sono state più volte interrotte da fragorosi applausi.

In particolare quando ha ribadito che gli Usa non manderanno i propri soldati a combattere in Ucraina ma saranno pronti a difendere “ogni centimetro dei territori Nato” qualora Putin volesse allargare l’offensiva, e quando ha annunciato – nel solco di misure analoghe già adottate in Europa – la chiusura dello spazio aereo americano ai velivoli russi.

Poi Biden plaude alla resistenza del popolo ucraino: “Sei giorni fa Vladimir Putin pensava di scuotere le fondamenta di un mondo libero e di poterlo piegare alle sue minacce, ma aveva fatto male i suoi calcoli, se l’è vista con gli ucraini” che, aggiunge, “con il loro essere senza paura e il loro coraggio hanno ispirato il mondo”, arrivando a convincere addirittura la tradizionalmente neutrale Svizzera ad avallare le sanzioni del resto d’Europa contro la Russia e i suoi oligarchi ai quali Biden dedica le ultime battute del suo discorso, preannunciando nuove sanzioni e il sequestro di tutti i loro beni in giro per il mondo: “Stiamo occupandoci di voi”.