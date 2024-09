di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 18 settembre

R.J. mette in chiaro con Eric di non voler essere coinvolto in alcun litigio familiare, eppure si chiede a che punto sia il rapporto tra i genitori e, pur ammirando le scelte di indipendenza della madre, dubita che Brooke potrà mai essere veramente felice senza l’amore della sua vita. Deacon vuole continuare a espandere la sua attività di ristoratore e, per darle prestigio, consigliato da Chef Daniele (Daniele Uditi), decide di mettersi alla ricerca di un raffinato esperto di vini per valorizzare l’offerta de “Il Giardino”. Riceve così per un colloquio il primo sommelier che ha risposto a un suo annuncio: il conte Boucie.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione