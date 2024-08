di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 20 Agosto

Liam rimprovera a Hope lo stress che sta subendo da quando ha fatto tornare Thomas a lavorare sulla sua linea, e poi esce dalla stanza. Hope, rimasta da sola, si ritrova sorprendentemente a immaginare di baciare Thomas. Ricorda poi che Brooke le aveva espresso rimpianto per essere stata attratta da uomini non raccomandabili e inizia a temere di assomigliare a sua madre, nonostante abbia sempre cercato di allontanarsi dal suo esempio, dedicandosi alla famiglia e mantenendo una condotta morale impeccabile. Brooke attende Ridge per cena a casa sua insieme a Hope, Liam e i bambini. Tuttavia, Hope rifiuta l’invito all’ultimo momento, volendo passare la serata in solitudine con il marito per recuperare l’intimità perduta a causa dei recenti contrasti.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione