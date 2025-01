di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 20 gennaio 2025

Sheila e Deacon, tra seduzione e pericolo: il dilemma di Liam

Sheila è determinata a restare con Deacon, convinta che il suo gesto eroico nel salvare la piccola Kelly le abbia dato una seconda possibilità per entrare nella vita del figlio e della sua famiglia. Tuttavia, Deacon è combattuto: la presenza di Sheila potrebbe mettere a rischio tutto ciò che ha costruito, incluso il suo ristorante, soprattutto considerando che Brooke e Hope disapproverebbero fortemente questa vicinanza. Nonostante i suoi dubbi, Sheila non si arrende e usa tutto il suo fascino per convincerlo a tenerla al suo fianco.

Nel frattempo, Wyatt incalza Liam affinché confessi i suoi veri sentimenti per Steffy. Sebbene Liam neghi con forza, non riesce a nascondere il peso di ciò che prova. Alla fine, è costretto ad ammettere che non riesce a smettere di pensare al bacio che ha condiviso con Steffy a Roma, un ricordo che lo tormenta e lo spinge a mettere in discussione le sue scelte.

