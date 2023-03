di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 21 marzo

Sheila discute con Deacon per capire se il suo diabolico piano per far ricadere la sua acerrima nemica nell’alcolismo ha funzionato. Nel frattempo, Carter e Paris parlano del bacio che si sono dati. Deacon e Brooke, invece, ripensano alla notte di Capodanno, mentre Sheila medita sulle minacce che le ha rivolto Brooke. Douglas, intanto, dice di aver visto la nonna baciare Babbo Natale. Ma Liam crede che il bambino abbia travisato le parole di una canzone e non ci fa caso.

