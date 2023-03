Sondaggi politici: in calo governo Meloni, tassa piatta

di Gaudieri Brunella

Da un’indagine effettuata da Quorum/You Trend per Sky TG24 sono stati svolti dei sondaggi politici in cui è emerso che la fiducia al governo, in particolare per la figura di Giorgia Meloni è in calo. Poco apprezzamento anche per la tassa piatta, lo stop alla vendita di auto benzina e diesel nel 2035, richiesta invece la riformulazione del Reddito di cittadinanza.

Il calo evidente è quello del presidente del Consiglio Giorgia Meloni (41%, -2% rispetto alla scorsa settimana). La fiducia per la segretaria del Pd Elly Schlein resta stabile, il leader della Lega Matteo Salvini guadagna un +1% insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Aumentano ancora del +4% i giudizi negativi sul governo. Per la “tassa piatta” invece si incontra il 43% dei contrari in maniera trasversale poi indipendentemente dall’appartenenza politica. Ad sostenere fortemente il provvedimento soprattutto Lega e Forza Italia, meno Fratelli d’Italia.

I Sondaggi politici rivelano che il 42% degli intervistati sostiene che Reddito di cittadinanza andrebbe ridimensionato, cioè conferendo meno benefici ed assegni più bassi. Il il 22% lo abolirebbe, l’8% lo manterrebbe uguale, mentre il 18% vorrebbe rafforzarlo. A volerlo riformare sono soprattutto gli elettori del Terzo Polo, a rafforzarlo il M5s e a mantenerlo invariato il Pd. I più favorevoli a riformarlo sono gli elettori del Terzo Polo (74%), mentre andrebbe cancellato per Fratelli d’Italia e gli elettori del restante centrodestra.

Per quanto riguarda lo stop alla vendita nel 2035 di auto diesel e benzina ci sono in prima fila gli elettori del PD, ma qui nelle considerazioni si avverte un gap generazionale

Il sondaggio su questo tema evidenzia un gap generazionale poichè gli under 35 sono i più favorevoli per questo importante passaggio della transizione ecologica, mentre gli over 55 non lo sono affatto poichè considerano altrettanto influente l’inquinamento delle auto elettriche.