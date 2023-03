Milano, corteo nazionale per la giornata delle vittime della mafia

di Giusy Curcio

Oggi 21 Marzo è il giorno dedicato alle vittime innocenti di mafia e a Milano si è scesi in strada per ricordarli tutti. Il corteo è stato aperto dai familiari delle 500 vittime, ci sono Vincenzo Agostino, il padre di Antonino, agente di polizia ucciso nel 1989 da Cosa Nostra, il fratello di Emanuela Setti Carraro e dietro di loro, erano in migliaia.

Tra i partecipanti, anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il prefetto Renato Saccone, il questore Giuseppe Petronzi, il direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Maurizio Vallone. E ancora, la leader del Pd, Elly Schlein, e il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Presente anche l’ex presidente del Senato Pietro Grasso.

Si sono ritrovati in corso Venezia verso le 9, luogo scelto per la partenza del corteo diretto in Duomo. Lì, nella piazza simbolo di Milano, sono stati letti i nomi di tutte le 1.069 vittime innocenti delle mafie. Quest’anno, la lettura dei nomi delle vittime ha compreso anche gli 88 migranti che hanno perso la vita nel naufragio sulle coste calabresi.

Il Presidente Mattarella, invece, è atteso a Casal di Principe. Renderà omaggio alla memoria di don Giuseppe Diana, ucciso mentre stava per celebrare la messa il 19 marzo 1994.