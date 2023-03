Casi di streptococco A in Italia

di Gaudieri Brunella

In Italia sono state registrate nelle ultime settimane numerosi casi di contagio da streptococco A, in particolare nei PS della Sicilia, mentre persino alcune scuole sono state chiuse per dei giorni. In Europa un numero significativo di contagi da streptococco A è stato registrato negli ultimi tempi nel Regno Unito.

Lo streptococco A è un batterio comunemente presente sulla pelle e nella gola e l’infezione può rivelarsi asintomatica o di facile risoluzione anche senza antibiotico.

Quando l’invasione diventa più importante invece può provocare persino scarlattina, tonsilliti e impetigine diventando persino molto pericolosa perchè una volta insediatosi nelle ossa e nei polmoni, nei muscoli, nel sangue e nel tessuto adiposo può scatenare la sindrome dello shock tossico o fasciti necrotizzanti.

Questi batteri possono causare molte infezioni che vanno da malattie minori a malattie molto gravi e mortali come la malattia reumatica, la glomerulonefrite acuta post-infettiva o la Pandas (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections, disturbi neuropsichiatrici infantili autoimmuni anche associati a infezioni da streptococco.

Lo streptococco A responsabile della scarlattina, è anche responsabile di mal di gola, ma quando il tampone risulta positivo – uno degli strumenti validi per individuarlo – ci sono solo 5 giorni di tempo per avviare una terapia per debellarlo. Se il bambino presenta più di 24 ore di febbre sopra i 38 gradi, dolore nella deglutizione, presenza di placche o tonsille ipertrofiche rosse e lingua a fragola, presenza sul corpo di un rash cutanei si può pensare facilmente ci sia un’infezione da streptococco.

Nel caso poi si tratti di scarlattina, essa è riconoscibile con un’eruzione cutanea che può colpire anche gli adulti. Non è in forma grave come si presenta solitamente, ma è molto contagiosa. Presenta mal di gola, mal di testa, febbre sopra i 38 gradi ed infiammazione dei linfonodi. Le macchie partono solitamente dal torace, la schiena, pancia fino agli arti. L’antibiotico efficace contro la scarlattina è l’amoxicillina e la scarlattina è contagiosa dalla comparsa dei sintomi fino a 24 ore dopo l’inizio della terapia antibiotica.

Nella maggior parte dei casi l’infezione da streptococco è di origine virale e non batterica.